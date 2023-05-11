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Минобороны Армении и Азербайджана обвиняют друг друга в сегодняшних обстрелах в одном из приграничных районов

Минобороны Армении и Азербайджана обвиняют друг друга в сегодняшних обстрелах в одном из приграничных районов

Вновь обострилась ситуация в одном из районов на границе Армении и Азербайджана. Как всегда в таких случаях, Ереван и Баку дают собственную трактовку причин и последствий конфликта.

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