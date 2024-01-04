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МО РФ: на купянском направлении уничтожены РСЗО «Ольха» и Vampire ВСУ

МО РФ: на купянском направлении уничтожены РСЗО «Ольха» и Vampire ВСУ

РИАМО - 4 янв. «Западная» группировки войск на купянском направлении спецоперации ликвидировала боевую машину РСЗО «Ольха» и 3 чешские боевые машины РСЗО Vampire, которые были на вооружении ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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