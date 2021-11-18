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Горлукович игрок суровый - головой забьёт одиннадцатиметровый

Горлукович игрок суровый - головой забьёт одиннадцатиметровый

Фото из источника football-pitch.ruДоброго времени суток, уважаемому читателю этой статьи.Хотелось бы написать о нашем известном футболисте - Сергее Горлуковиче, советском и российском футболисте, который отмечает сегодня свой юбилей - 60 лет.

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