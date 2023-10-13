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Русская весна

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Мобилизация на Украине будет ужесточена

Мобилизация на Украине будет ужесточена

Мобилизация на Украине будет ужесточена, сообщила замминистра обороны Наталья Калмыкова. «Сейчас уже подготовлены предложения по изменениям в законопроект, касающиеся учета военнообязанных, которые потом становятся военнослужащими.

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