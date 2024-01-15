Культурная элита творческих классов понесла урон

Filimonv Филимонов Собрать их всех и на Донбас! Хотя там вся эта пидоросня обосрется! Тогда куда-нибудь на стройки народного хозяйства! Вместо гасторбайтеров.

Elena Dmitrieva А может просто эту дешевую ни на что не годную шушеру вывезти на границу и отпустить без бабла и с пустыми руками и карманами. Пусть докажут свое умение заработать бабло за пределами страны, которую они пытались опорочить.