Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Культурная элита творческих классов понесла урон

Культурная элита творческих классов понесла урон

Михаил Зарезин BRIEFLY, [08.01.2024 10:10] Politico: Культурная элита Москвы больше не может рассчитывать на то, что Кремль оставит ее в покое.

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Комментарии
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Filimonv Филимонов
Собрать их всех и на Донбас! Хотя там вся эта пидоросня обосрется! Тогда куда-нибудь на стройки народного хозяйства! Вместо гасторбайтеров.
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17 час.
Elena Dmitrieva
А может просто эту дешевую ни на что не годную шушеру вывезти на границу и отпустить без бабла и с пустыми руками и карманами. Пусть докажут свое умение заработать бабло за пределами страны, которую они пытались опорочить.
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16 час.
Виктор Рыбаков
Лучше поздно,чем никогда....Нашу &quot;кудьтурную элитку&quot; давненько пора бы почистить!Начиная с министерки Дюбимовой в маечке с надписью &quot;Кто вы такие?Что вам надо?Я вас не знаю.Идите на .....!&quot;
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16 час.

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