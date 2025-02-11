В аптеках 52 регионов нет препарата против аллергии на пыльцу березы

Минимум в аптеках 52 регионов нет препарата на пыльцу березы «Сталораль», который используется при аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ), подсчитали «Известия», проанализировав данные агрегаторов аптек.
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