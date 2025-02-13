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"Мир Путина и Трампа": Британские СМИ заявили о "мрачной сделке". Украина не у дел

"Мир Путина и Трампа": Британские СМИ заявили о "мрачной сделке". Украина не у дел

Британцы с тревогой отмечают, что, по их мнению, произошло нечто ужасное - американский президент Дональд Трамп предал Украину, а президент России Владимир Путин победил.

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