Аграрии готовятся к яровому севу. В хозяйствах Волгоградской области продолжается работа по подготовке семенного материала для проведения ярового сева.
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Аграрии готовятся к яровому севу. В хозяйствах Волгоградской области продолжается работа по подготовке семенного материала для проведения ярового сева.