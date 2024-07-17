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США могут лишить права на проведение Олимпийских игр

США могут лишить права на проведение Олимпийских игр

В Соединенных Штатах могут отменить Олимпийские игры в 2028 и 2034 годах. Такое мнение высказал почетный президент ВАДА и член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд, комментарий которого приводит агентство Reuters.

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