США могут лишить права на проведение Олимпийских игр

В Соединенных Штатах могут отменить Олимпийские игры в 2028 и 2034 годах. Такое мнение высказал почетный президент ВАДА и член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд, комментарий которого приводит агентство Reuters.
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