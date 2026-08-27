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FiNE NEWS

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В МИД России обвинили Зеленского в провоцировании ядерной катастрофы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила президента Украины Владимира Зеленского и его окружение в провоцировании ядерной катастрофы ударами по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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