В Приморье педагог начальных классов стала фигуранткой уголовного дела

ВЛАДИВОСТОК, 24 февраля, ФедералПресс. Следственный комитет России по Приморскому краю инициировал уголовное дело в отношении классного руководителя первого класса средней общеобразовательной школы №5 в поселке Тавричанка.
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