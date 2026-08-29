«ПСЖ» выплатит сотрудникам премию почти 4800 евро за успешный сезон

«ПСЖ» выплатит сотрудникам клуба коллективную премию по итогам сезона-2025/26, сообщает L’Équipe. Размер бонуса составит 4772,24 евро до вычета налогов.
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