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Захаряна нет в заявке «Динамо» на матч с «Балтикой». Сообщалось, что он переходит в «Сосьедад»

Захаряна нет в заявке «Динамо» на матч с «Балтикой». Сообщалось, что он переходит в «Сосьедад»

Атакующий полузащитник не попал в заявку московского клуба на сегодняшнюю игру. Сообщалось, что Захарян переходит в «Реал Сосьедад» за 12 миллионов евро и бонусы.

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