Врач предупредила россиян об опасности «блинного синдрома»

Врач Екатерина Кашух в беседе с Life.ru на фоне начавшейся Масленичной недели предупредила россиян, что блины могут представлять серьезную угрозу для организма, если один из содержащихся в них ингредиентов оказался домом для микроскопических клещей.
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