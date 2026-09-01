«Киев полупарализован. Готовьтесь к новой жизни»

Россия последовательно выбивает все крупные склады вокруг Киева. Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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