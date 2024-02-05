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Позитив для оптимистов

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  • Володя Щербаков
    И тут хохлики в пролете. Видимо придется как и Пшекам хоть и давится, но усё  поднадкусывать...😀Фермеры заставили...
  • Lana_Borei Иванова
    Омерзительно. Как все запущено....По делам их узнае...
  • Юрий анин
    На фронте разверн...

По делам их узнаете их, сказано в Писании

По делам их узнаете их, сказано в Писании

ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ДРЕВНЕЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ, КОТОРОГО НЕЛЬЗЯ ИЗБЕЖАТЬ: ДИВЕРСИЯ В РУССКОЙ ЦЕРКВИ ПОКАЗАЛА ВСЁ Первый русский телеканал Царьград неоднократно обличал предателей Отечества – чиновников, депутатов, олигархов.

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Lana_Borei Иванова
Омерзительно. Как все запущено....
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