По делам их узнаете их, сказано в Писании

ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ДРЕВНЕЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ, КОТОРОГО НЕЛЬЗЯ ИЗБЕЖАТЬ: ДИВЕРСИЯ В РУССКОЙ ЦЕРКВИ ПОКАЗАЛА ВСЁ Первый русский телеканал Царьград неоднократно обличал предателей Отечества – чиновников, депутатов, олигархов.
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