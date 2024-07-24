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Царьград

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«14 часов в аэропорту»: пермяки застряли в Анталии из-за задержки рейса

«14 часов в аэропорту»: пермяки застряли в Анталии из-за задержки рейса

Гостиницу получили только те, у кого были русские паспорта.Группа пермяков застряла в аэропорту Антальи из-за задержки рейса «Уральских авиалиний».

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