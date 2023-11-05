Шаманам, магам и экстрасенсам хотят дать статус

Согласно опросу ВЦИОМ 2022 года, почти треть россиян верят в способности отдельных людей предсказывать судьбу, четверть — в колдовство и умение наводить порчу, а 12 процентов принимают за истину возможность общения с душами умерших.
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