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Парламентская газета

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Шаманам, магам и экстрасенсам хотят дать статус

Шаманам, магам и экстрасенсам хотят дать статус

Согласно опросу ВЦИОМ 2022 года, почти треть россиян верят в способности отдельных людей предсказывать судьбу, четверть — в колдовство и умение наводить порчу, а 12 процентов принимают за истину возможность общения с душами умерших.

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