Белгородцам начнут платить 3 миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны РФ

Выплата сформирована из нескольких источников Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что белгородцам, которые проявили желание в подписании контракта для участия в специальной военной операции, будут выплачивать 3 миллиона рублей.
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