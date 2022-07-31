Активистов Юнармии наградили в Хакасии

Со словами поздравления перед ребятами выступили представители военного комиссариата Республики Хакасия, регионального и муниципального штабов Юнармии, республиканского военно-патриотического центра «Авангард», а также местной администрации.
Со словами поздравления перед ребятами выступили представители военного комиссариата Республики Хакасия, регионального и муниципального штабов Юнармии, республиканского военно-патриотического центра «Авангард», а также местной администрации.
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