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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о стычке в матче «Зенита» и ЦСКА: «Не сказал бы, что Семак что-то сделал – просто взял мяч. Он же не пнул его, как Талалаев. Не думаю, что его накажут»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал стычку в матче «Зенита» и ЦСКА в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ (1:2).

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