Педагог Шатравкина: привычка все контролировать может стать ловушкой

Переизбыток контроля в жизни может выступать в роли ловушки, поскольку человек не может отвечать абсолютно за все, в том числе за экономику, решения других людей, болезни, случайности и так далее.
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