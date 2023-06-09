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В Хабаровске осуждены участники преступной группы по делу о хищении 6 кг золота

В Хабаровске осуждены участники преступной группы по делу о хищении 6 кг золота

По данным уголовного дела Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Хабаровскому краю, трое жителей этого региона были осуждены за незаконное хранение и перевозку значительной партии природного золота с целью последующей продажи.

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