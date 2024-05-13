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"Москва к этому готова": Лавров предупредил Запад о битве на поле боя

"Москва к этому готова": Лавров предупредил Запад о битве на поле боя

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Совфед, где профильный комитет проведёт консультации. В своей речи министр сделал обращение к Западу: "Если Запад хочет биться на поле боя в ситуации вокруг Украины, то Москва к этому готова".

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