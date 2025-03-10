Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 081 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    Вадик, голубчик, вИ таки весьма невнимательны. Перевожу для Вас, любезный, суть вопросов. Упомянутые Вам Англия и Фра...«Одессы больше не...
  • Владимир Соловьев
    ТОЛЬКО БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ УКРАИНЫ, ДА ЖЕ ЕСЛИ ПРИДЁТСЯ ОТ ВОЮЮЩЕЙ ЕВРОПЫ В УКРАИНЕ, ОСТАВИТЬ ТОЛЬКО ЕЁ ПОЛОВИНУ!NYT пишет, что Ук...
  • Анна Егорова
    Да эти британцы все до одного шпионы! Отловить и втихаря кастрировать, пусть тратят силы на здоровье, а не на шпионаж!МИД Британии счел...

Северная Корея запустила баллистические ракеты

Северная Корея запустила баллистические ракеты

В понедельник 10 марта Северная Корея провела испытания баллистических ракет. Как заявили в Объединенном комитете начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил Южной Кореи, в 13:50 по местному времени (7:50 мск) был зафиксирован запуск нескольких неопознанных баллистических ракет из района провинции Северная Хванхэ в западном направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх