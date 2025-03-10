Северная Корея запустила баллистические ракеты

Политика как она есть

В понедельник 10 марта Северная Корея провела испытания баллистических ракет. Как заявили в Объединенном комитете начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил Южной Кореи, в 13:50 по местному времени (7:50 мск) был зафиксирован запуск нескольких неопознанных баллистических ракет из района провинции Северная Хванхэ в западном направлении.