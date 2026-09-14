На трассе Бахчисарай — Ялта столкнулись три автомобиля: пострадали три человека

ДТП произошло сегодня около 10:50, сообщили в МВД Крыма. По информации ведомства, водитель «Фольксваген Поло» 1982 года рождения по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся со «Шкодой Октавиа».
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