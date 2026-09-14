ВЕСТИ КРЫМ
ДОМОЙНОВОСТИВАЖНОЕО НАСВИДЕОАНОНСЫКУЛЬТУРАОБЩЕСТВО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЕСТИ КРЫМ

703 подписчика

На трассе Бахчисарай — Ялта столкнулись три автомобиля: пострадали три человека

На трассе Бахчисарай — Ялта столкнулись три автомобиля: пострадали три человека

ДТП произошло сегодня около 10:50, сообщили в МВД Крыма. По информации ведомства, водитель «Фольксваген Поло» 1982 года рождения по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся со «Шкодой Октавиа».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым