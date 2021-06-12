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В прочном корпусе "Казани": как выглядит изнутри новейшая АПЛ России

Поход не заставил себя ждать: в уже в последних числах мая экипаж "Казани" под началом капитана I ранга Александра Бекетова начал межбазовый переход и 1 июня 2021 года - в день рождения Северного флота - привел АПЛ в место постоянного базирования.

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