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Украинская пресса: Российские войска ставят целью вернуть контроль над всей северной частью «линии Суровикина» и предпольем в районе Работино

Украинская пресса: Российские войска ставят целью вернуть контроль над всей северной частью «линии Суровикина» и предпольем в районе Работино

В западной экспертной среде обсуждают наступательные действия ВС РФ на Запорожском направлении. Напомним, что бои идут уже в черте населённого пункта Работино, на котором в своё время и остановилось так называемое «неймовирное» украинское контрнаступление.

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