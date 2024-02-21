Украинская пресса: Российские войска ставят целью вернуть контроль над всей северной частью «линии Суровикина» и предпольем в районе Работино

В западной экспертной среде обсуждают наступательные действия ВС РФ на Запорожском направлении. Напомним, что бои идут уже в черте населённого пункта Работино, на котором в своё время и остановилось так называемое «неймовирное» украинское контрнаступление.
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