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У Нагельсманна второе поражение подряд в сборной Германии – от Австрии на выезде

У Нагельсманна второе поражение подряд в сборной Германии – от Австрии на выезде

Немецкая команда уступила сборной Австрии в товарищеском матче (0:2). Это второе подряд поражение Германии под руководством Юлиана Нагельсманна – в предыдущем товарищеском матче немцы уступили сборной Турции в Берлине (2:3).

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