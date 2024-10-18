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Немец увидел “Алые Паруса” и готовится к переезду в Россию

Немец увидел “Алые Паруса” и готовится к переезду в Россию

108,8K прочтений Описываемое происходит на моих глазах. Прямо сейчас. Нет, не нищий и маргинальный творческий человек, вольный художник и свободный мыслитель.

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