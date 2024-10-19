Режиссер «Я, робот» обвинил Илона Маска в плагиате: скандал в мире технологий Ирэн ОрлонскаяНедавняя презентация Илона Маска, на которой были показаны беспилотные такси, автобусы и андроиды, вызвала большой интерес общественности благодаря своим инновационным решениям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии