Выучит ли Льюис Хэмилтон итальянский язык перед переходом в Ferrari?LAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон ответил на вопрос, попробует ли он выучить итальянский язык, чтобы лучше адаптироваться в команде Ferrari.
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