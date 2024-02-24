Выучит ли Льюис Хэмилтон итальянский язык перед переходом в Ferrari?LAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон ответил на вопрос, попробует ли он выучить итальянский язык, чтобы лучше адаптироваться в команде Ferrari.