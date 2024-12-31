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Белоусов проинспектировал организацию подготовки морской пехоты Черноморского флота

Белоусов проинспектировал организацию подготовки морской пехоты Черноморского флота

Министр обороны России Андрей Белоусов во вторник, 31 декабря, провел проверку организации боевой подготовки военнослужащих соединения морской пехоты Черноморского флота на одном из полигонов Южного военного округа.

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