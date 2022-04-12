Путин дал правительству РФ ряд социально-экономических поручений

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 апреля, дал ряд поручений правительству РФ и поставил задачу снизить в текущем году уровень бедности населения и его неравенства по доходам, – сообщается в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 апреля, дал ряд поручений правительству РФ и поставил задачу снизить в текущем году уровень бедности населения и его неравенства по доходам, – сообщается в документе, опубликованном на сайте Кремля.
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