«Его нет. Он умер», — Охлобыстин отказался от своего крестника Смольянинова*

Актер Иван Охлобыстин раньше поддерживал тесный контакт со своим крестником Артуром Смольяниновым*, был очень горд за из теплые отношения, а также помогал своему близкому человеку, но все кончилось в один момент.
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