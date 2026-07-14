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Русская весна

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Героизация УПА привела Зеленского к порицанию со стороны Европы — Die Welt

Героизация УПА привела Зеленского к порицанию со стороны Европы — Die Welt

Действия украинского руководства, связанные с увековечиванием памяти Украинской повстанческой армии (УПА*), стали причиной серьёзного обострения отношений между Киевом и Варшавой.

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