Лукашенко и «Вагнер»: от ненависти до любви

Военный корреспондент Семён Пегов напоминает о взаимодействии презедента Белоруссии с ЧВК «Вагнер» в 2020 году, когда 9 августа в день президентских выборов в Минске началась попытка цветной революции.
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