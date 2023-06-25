Русская весна

115 419 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Новиков
    Сша вообще в курсе всего что происходит в мире, особенно после того как об этих событиях сообщается в массмедиа!Вашингтон знал о ...
  • Марина
    понятия не имею, откуда, купили, как видно...откуда у них тяжелая техника для похода? Тоже оттуда же, скорее всего. Н...Подробности о вер...
  • катя Подвойская (-)
    почему не сработала ПВО - вопрос министру МО ШойгуСРОЧНО: Мощнейший...

Лукашенко и «Вагнер»: от ненависти до любви

Лукашенко и «Вагнер»: от ненависти до любви

Военный корреспондент Семён Пегов напоминает о взаимодействии презедента Белоруссии с ЧВК «Вагнер» в 2020 году, когда 9 августа в день президентских выборов в Минске началась попытка цветной революции.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх