Братушки обещают исправиться

Братушки обещают исправитьсяВучич заявил, что Белград проверит все договоры о поставках оружия от сербских компаний и расторгнет сделки, связанные с УкраинойПосле заявления пресс-службы СВР о непрямых поставках сербского оружия на Украину, президент Александр Вучич сообщил, что все договоры с неясным конечным получателем пройдут проверку — сформирована рабочая группа с российскими партнерами.