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В каких случаях банк законно может не возвращать вклад клиенту

В каких случаях банк законно может не возвращать вклад клиенту

Банк вправе отказать в выдаче средств с депозита при наличии трех законных оснований. Об этом рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в беседе с агентством «Прайм».

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