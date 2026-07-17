В каких случаях банк законно может не возвращать вклад клиенту

Банк вправе отказать в выдаче средств с депозита при наличии трех законных оснований. Об этом рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в беседе с агентством «Прайм».
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