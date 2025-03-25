Полпред президента Комаров: «Каждый пятый иностранный студент учится в вузах Приволжья»

КАЗАНЬ, 25 марта, ФедералПресс. Сегодня в столице Татарстана состоялось заседание под председательством полпреда президента в Приволжье Игоря Комарова, посвященное привлечению и социально-культурной адаптации иностранных студентов в регионах округа.
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