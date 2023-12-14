CNN: 45% сброшенных Израилем на Газу боеприпасов были неуправляемыми

Почти половина боеприпасов класса "воздух-земля", которые Израиль применил в секторе Газа в своей войне с ХАМАС с 7 октября, были неуправляемыми, иначе известными как "тупые бомбы", или бомбы свободного падения.
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