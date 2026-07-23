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Госдума приняла закон о праве на бесплатное ЭКО для жён и вдов участников СВО

Госдума приняла закон о праве на бесплатное ЭКО для жён и вдов участников СВО

Госдума одобрила законопроект, предоставляющий вдовам погибших участников боевых действий, а также супругам бойцов, получивших инвалидность вследствие ранений, право на безвозмездное применение вспомогательных репродуктивных технологий, включая экстракорпоральное .

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