Госдума приняла закон о праве на бесплатное ЭКО для жён и вдов участников СВО

Госдума одобрила законопроект, предоставляющий вдовам погибших участников боевых действий, а также супругам бойцов, получивших инвалидность вследствие ранений, право на безвозмездное применение вспомогательных репродуктивных технологий, включая экстракорпоральное .
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