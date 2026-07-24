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Царьград

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Новый глава "Пакш-2" Аттила Шагоди завершит строительство АЭС

Новый глава "Пакш-2" Аттила Шагоди завершит строительство АЭС

Аттила Шагоди назначен генеральным директором "Пакш-2". Министр экономики Венгрии Иштван Капитань озвучил надежды на эффективность и безопасность проекта.

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