Юрист Калинкин: перевод сотрудника в разряд самозанятого предполагает передачу ему большей свободы действий

Генеральный директор юридической компании «Прагмат» Эдуард Калинкин в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что перевод сотрудника в разряд самозанятого предполагает передачу ему большей свободы в принятии решений и выстраивании трудового распорядка.