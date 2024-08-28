Эксперт Макгрегор: Визит Зеленского в США — это «билет в один конец»

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сообщил, что в случае поездки Владимира Зеленского в Соединенные Штаты в сентябре 2024 года, он может оттуда никогда не вернуться.
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