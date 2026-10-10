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Царьград

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В Самаре с 11 по 16 октября отключат воду на 15 улицах

В Самаре с 11 по 16 октября отключат воду на 15 улицах

Плановые работы на сетях водоснабжения пройдут в Самаре с 11 по 16 октября, из-за чего в ряде районов города временно приостановят подачу холодной воды.

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