Операция «Дунай» и НАТО. Особое мнение Франции

Живучие клише: танки шли по Праге, но шли ли они по правде? В предыдущих материалах мы говорили о событиях, происходивших на просторах Азии в период агонии Южного Вьетнама, похоронившей надежды США на создание антикоммунистического форпоста в мягком подбрюшье АТР.