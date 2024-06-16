Подробности об Южном Крузане — новом регионе в MMORPG Lost Ark Команда разработчик...

Подробности об Южном Крузане — новом регионе в MMORPG Lost ArkКоманда разработчиков русскоязычной версии MMORPG Lost Ark в своем блоге рассказала об одной из новинок грядущего обновления “Пробуждение Хаоса” — Южном Крузане.
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