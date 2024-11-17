Белый дом: Байден не передавал Си Цзиньпину на встрече в Лиме посланий от Трампа

Американский президент Джо Байден не передавал председателю Китайской Народной Республике Си Цзиньпину на встрече в Лиме никаких посланий от избранного главы Соединенных Штатов Дональда Трампа и не получал посланий для Трампа от лидера КНР.
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