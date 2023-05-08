Санкции США заставили Китай научиться обходиться без новейших американских чипов

Как сообщила газета Wall Street Journal в воскресенье, санкции США в отношении китайских технологических компаний вынудили их расширить исследования по созданию искусственного интеллекта, не полагаясь на передовые американские полупроводники.
Как сообщила газета Wall Street Journal в воскресенье, санкции США в отношении китайских технологических компаний вынудили их расширить исследования по созданию искусственного интеллекта, не полагаясь на передовые американские полупроводники.
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